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Второй сезон «Бриджертонов» получил точную дату выхода

В честь годовщины выхода первого сезона «Бриджертонов» стриминговый сервис Netflix опубликовал промо с участниками основного каста второго сезона, чтобы сообщить дату возвращения костюмированной мелодрамы на экраны. Мыльная опера в декорациях альтернативной эпохи Регентства презентует свежие серии 25 марта.

В продолжении сериала Шонды Раймс и Криса Ван Дьюсена по романам Джулии Куин повествование сосредоточится на главе семьи Энтони Бриджертоне (Джонатан Бэйли), занявшемся поисками невесты. Объектом его пристального внимания станет недавно прибывшая в Лондон Кейт Шарма (Симон Эшли) — умная и своевольная молодая женщина, которая на дух не переносит дураков, к которым относит и страшего Бриджертона.

Теги
ВидеоБриджертоны
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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