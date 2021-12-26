Второй сезон «Бриджертонов» получил точную дату выхода

В честь годовщины выхода первого сезона «Бриджертонов» стриминговый сервис Netflix опубликовал промо с участниками основного каста второго сезона, чтобы сообщить дату возвращения костюмированной мелодрамы на экраны. Мыльная опера в декорациях альтернативной эпохи Регентства презентует свежие серии 25 марта.

В продолжении сериала Шонды Раймс и Криса Ван Дьюсена по романам Джулии Куин повествование сосредоточится на главе семьи Энтони Бриджертоне (Джонатан Бэйли), занявшемся поисками невесты. Объектом его пристального внимания станет недавно прибывшая в Лондон Кейт Шарма (Симон Эшли) — умная и своевольная молодая женщина, которая на дух не переносит дураков, к которым относит и страшего Бриджертона.