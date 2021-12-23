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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Геральт, Цири и Йеннифер на свежих постерах второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix продолжает агрессивную промо-кампанию многосерийного фэнтези «Ведьмак». В сети появились свежие персонажные постеры второго сезона с главными героями повествования — ведьмаком Геральтом из Ривии (Генри Кавилл), принцессой Цириллой (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифер (Аня Чалотра).

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»

Продолжение вышло на цифровой платформе 17 декабря. Меж тем сценарий третьего сезона феерической адаптации романов Анджея Сапковского почти готов. Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич сообщила, что в основу третьего сезона легла четвёртая книга цикла «Час презрения». Надо признать, очень подходящее ситуации название.

Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
ПостерыГалереяВедьмак
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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