Геральт, Цири и Йеннифер на свежих постерах второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix продолжает агрессивную промо-кампанию многосерийного фэнтези «Ведьмак». В сети появились свежие персонажные постеры второго сезона с главными героями повествования — ведьмаком Геральтом из Ривии (Генри Кавилл), принцессой Цириллой (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифер (Аня Чалотра).

Продолжение вышло на цифровой платформе 17 декабря. Меж тем сценарий третьего сезона феерической адаптации романов Анджея Сапковского почти готов. Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич сообщила, что в основу третьего сезона легла четвёртая книга цикла «Час презрения». Надо признать, очень подходящее ситуации название.