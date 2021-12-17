Мишель Йео и компания в тизере фэнтези «Ведьмак: Происхождение»

Каждая история с чего-то начинается. Вот и у экранного «Ведьмака» в ближайшем будущем появится свой задел. В сети появился первый тизер приквела многосерийной экранизации книжного цикла Анджея Сапковского. Мини-сериал получил название «Ведьмак: Происхождение», но пока не получил точной даты выхода. Премьера состоится в следующем году.

Шестисерийная предыстория от шоураннера Деклана Де Барры («Ведьмак», «Ведьмак: Кошмар Волка») поведает о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии оригинала. Зрители узнают о появлении первого ведьмака и Сопряжении сфер — катастрофе, соединившей миры эльфов, монстров и людей.

Главные роли в сериале отведены Мишель Йео, Лоуренсу О’Фуорейну и Софии Браун. Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич входит в команду исполнительных продюсеров дочернего проекта.