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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето на первом кадре сериала «МыПрогорели»

Стриминговый сервис AppleTV+ показал первый кадр будущего сериала «МыПрогорели»(WeCrashed) с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето. Сюжет основан на реальной истории стремительного взлёта и падения стартапа WeWork. Его идея была в том, чтобы предоставлять рабочее пространство для стартапов и других компаний.

Кадры из сериала «МыПрогорели»

Джаред Лето играет одного из учредителей WeWork Адама Неймана, Энн Хэтэуэй — его жену Ребекку. Оба столкнулись с обвинениями в жестоком обращении с персоналом и неправомерном поведении. Бонни и Клайд на минималках. К слову, для роли Неймана Лето даже перенял израильский акцент бывшего генерального директора. Ему не привыкать, в недавнем фильме Ридли Скотта «Дом Gucci» актёр говорил с итальянским акцентом.

Также в сериале заняты О. Т. Фагбенли, Роберт Эмметт, Америка Феррера, Тео Стокман, Лили Джейн, Холли Дольче и другие. Премьера сериала планируется весной 2022 года.

Теги
МыПрогорелиМыПрогорелиДжаред Лето
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Источник фотографий: Depositphotos

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