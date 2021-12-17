 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Панин, Джигурда и ППС в трейлере чёрной комедии «Экипаж 314» Неделя аниме на КГ — главные новости 6–12 декабря Создатель сериала «Пацаны» рассказал, чего ждать от третьего сезона Неделя аниме на КГ — главные новости 29 ноября — 5 декабря Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
СЕРИАЛЫ
128
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джон Хэмм вернётся к роли архангела Гавриила во втором сезоне «Благих знамений»

Источник: Amazon

Один из авторов оригинального романа и шоураннер сериала «Благие знамения» Нил Гейман рассказал, что во втором сезоне в проект вернётся Джон Хэмм, который отлично зарекомендовал себя роли архангела Гавриила.

Второй сезон «Благих знамений» не был бы таким потрясающим без Джона Хэмма в роли Гавриила, худшего босса из всех. История, которую мы с Терри Пратчеттом создали много лет назад, перенесёт нас из лондонского Сохо в рай и ад. Я в восторге от возможности возвращать персонажей, которых мы любили (или ненавидели), и добавлять новых героев, спуская их с сияющих небес в сырые подвалы ада, любить их (или ненавидеть, или метаться от любви до ненависти, или от ненависти до любви). Каждый из них — часть странной и необычайно любимой семьи «Благих знамений».

События второго сезона «Благих знамений» выйдут за пределы романа (книги не до конца и на первый-то хватило), а ещё в проекте появится ряд новых персонажей, которых сыграют Лиз Карр, Келин Сепульведа и Шелли Конн.

Теги
Благие знаменияAmazon
Комментарии

Ещё на эту тему

3Второй сезон «Благих знамений» дополнил свой актёрский состав 7Джонни Депп вместо Дэвида Теннанта — Нил Гейман рассказал о кастинге Amazon для «Благих знамений» 3Демонический Дэвид Теннант и ангельский Майкл Шин на первых кадрах второго сезона «Благих знамений»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Тёмный рыцарь и Женщина-кошка на промо-арте фильма «Бэтмен»
 0
Ужастик от режиссёра «Доктора Стрэнджа» теперь испугает вас только летом 2022 года
 3
«Человек-паук: Нет пути домой» своими сборами возвращает мировой кинопрокат в богатое прошлое
 0
«Одинокий рокер!» — первые подробности и тизер комедийного аниме про девушку, которая хочет создать музыкальную группу
 8
Самый масштабный фильм Netflix выйдет летом 2022 года
 6
Эдриан Броуди становится бывалым героем экшена с таинственным прошлым в трейлерe фильма «Чистый»
 7
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 0
Опубликованы дата премьеры и опенинг аниме «Девушки на линии фронта»
 14
Роберт Родригес в ближайшее время попытается убедить студию дать добро на съёмки «Алиты: Боевого ангела 2»
 20
Харви Вайнштейн угрожал Питеру Джексону убрать его с режиссуры «Властелина колец» и отдать фильм Квентину Тарантино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 
1Ноль кадров в секунду – 399: The Game Awards 2021
 
 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 422: Удовольствие от Мандаворца
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru