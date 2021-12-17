Джон Хэмм вернётся к роли архангела Гавриила во втором сезоне «Благих знамений»

Один из авторов оригинального романа и шоураннер сериала «Благие знамения» Нил Гейман рассказал, что во втором сезоне в проект вернётся Джон Хэмм, который отлично зарекомендовал себя роли архангела Гавриила.

Второй сезон «Благих знамений» не был бы таким потрясающим без Джона Хэмма в роли Гавриила, худшего босса из всех. История, которую мы с Терри Пратчеттом создали много лет назад, перенесёт нас из лондонского Сохо в рай и ад. Я в восторге от возможности возвращать персонажей, которых мы любили (или ненавидели), и добавлять новых героев, спуская их с сияющих небес в сырые подвалы ада, любить их (или ненавидеть, или метаться от любви до ненависти, или от ненависти до любви). Каждый из них — часть странной и необычайно любимой семьи «Благих знамений».

События второго сезона «Благих знамений» выйдут за пределы романа (книги не до конца и на первый-то хватило), а ещё в проекте появится ряд новых персонажей, которых сыграют Лиз Карр, Келин Сепульведа и Шелли Конн.