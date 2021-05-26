Джаред Лето и Энн Хэтэуэй на съёмках мини-сериала об амбициозном стартапе

В начале года потоковый сервис Apple TV+ объявил о запуске в производство мини-сериала под названием WeCrashed на основе популярного подкаста WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Тогда же объявили, что центральные роли в проекте достались Джареду Лето и Энн Хэтэуэй, которых 25 мая уже застукали в Нью-Йорке на съёмках сериала.

В основе истории — реальные события. WeCrashed поведает о взлёте и неминуемом падении сети офисов WeWork — некогда одного из самых быстроразвивающихся и дорогих стартапов в мире. В центре сюжета — два самовлюблённых, жаждущих наживы человека, чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь. Лето и Хэтэуэй играют основателей компании Адама Неймана и его супругу Ребекку Нейман.

Создателями, сценаристами и шоураннерами числятся Ли Айзенберг («Офис») и Дрю Кревелло. Режиссируют Джон Рекуа и Гленн Фикарра, снявшие комедию «Эта дурацкая любовь». Все они вместе с Лето и Хэтэуэй состоят в команде исполнительных продюсеров.