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Первоисточник: www.justjared.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй на съёмках мини-сериала об амбициозном стартапе

В начале года потоковый сервис Apple TV+ объявил о запуске в производство мини-сериала под названием WeCrashed на основе популярного подкаста WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Тогда же объявили, что центральные роли в проекте достались Джареду Лето и Энн Хэтэуэй, которых 25 мая уже застукали в Нью-Йорке на съёмках сериала.

Промо-арт сериала WeCrashed Промо-арт сериала WeCrashed Промо-арт сериала WeCrashed

В основе истории — реальные события. WeCrashed поведает о взлёте и неминуемом падении сети офисов WeWork — некогда одного из самых быстроразвивающихся и дорогих стартапов в мире. В центре сюжета — два самовлюблённых, жаждущих наживы человека, чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь. Лето и Хэтэуэй играют основателей компании Адама Неймана и его супругу Ребекку Нейман.

Создателями, сценаристами и шоураннерами числятся Ли Айзенберг («Офис») и Дрю Кревелло. Режиссируют Джон Рекуа и Гленн Фикарра, снявшие комедию «Эта дурацкая любовь». Все они вместе с Лето и Хэтэуэй состоят в команде исполнительных продюсеров.

Теги
ГалереяWeCrashed
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