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Первоисточник: about.netflix.com Прямая ссылка на новость:

Чернокожая Смерть и гендерфлюидное Желание — свежее пополнение в «Песочном человеке» Нила Геймана

В актёрском составе «Песочного человека» Нила Геймана очередное важное пополнение, которое наверняка поразить и порадует поклонников первоисточника своей прогрессивностью. Из наиболее важного — Смерть в сериале чернокожая (Кирби Хоуэлл Баптист), а Желание — гендерфлюидное (Мэйсон Александр Парк). С этой вашей персонификацией полное раздолье для смелых творческих решений.

Помимо вышеперечисленных в каст добавились Донна Престон (Отчаяние), Дженна Коулман (Джоанна Константин), Джоэли Ричардсон (Этель Криппс), Дэвид Тьюлис (Джон Ди), Роуз Уокер (Кио Ра), Разан Джаммаль (Лита Холл), Санда Джеймс Янг (Юнити Кинкейд), Стивен Фрай (Гилберт) и Пэттон Освальт (озвучит ворона Мэттью)

Заботливый Netflix выпустил по такому поводу специальное групповое фото, где указал гендерную принадлежность каждого актёра, а то не дай бог запутаетесь.

Смесь мистической драмы и тёмного фэнтези поведает о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея. Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Гейман, Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь») и шоураннер сериала Аллан Хейнберг («Чудо-женщина») написали сценарий. Съёмки первого сезона стартовали в конце года. О дате премьеры пока ничего не сообщают.

Теги
Песочный человек
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