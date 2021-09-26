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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер фэнтези «Ведьмак: Происхождение» приглашает за кулисы мини-сериала

Деклан Де Барра («Первородные») — верный сподвижник Лорен Шмидт Хиссрич в деле стремительного расширения экранной вселенной «Ведьмака» — с шутками и прибаутками провёл ознакомительный тур по съёмочной площадке приквела «Ведьмак: Происхождение». Ролик о создании мини-сериала показали на вчерашнем онлайн-мероприятии TUDUM видеосервиса Netflix.

Съёмки начались относительно недавно, и датой выхода проект пока не обзавёлся.

Приквел поведает о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии оригинала. Зрителям узнают о появлении первого ведьмака и Сопряжении сфер — катастрофе, соединившей миры эльфов, монстров и людей.

Актёрский состав возглавляют Мишель Йео, Лоуренс О’Фуорейн и София Браун. Хиссрич входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоВедьмак: ПроисхождениеNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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