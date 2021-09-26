Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 сентября

Седые дреды по наследству — Лейнор Веларион и Рейнира Таргариен на фото со съёмок «Дома Дракона». Не «Ведьмаком» единым.
Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок). Приквел верен заветам оригинального сериала.
Шоураннер «Игрека: Последнего мужчины» хочет изменить отношение зрителей к гендеру, навязанное им патриархатом и превосходством белых гетеросексуалов. А возвращение в мир сериала мужчин назвала «узколобой идеей».
«Ковбой Бибоп» показал свои открывающие титры с главными героями. Музыка та же, персонажи чужие.
Страдания Джинкс в первом трейлере «Аркейн» — сериала-приквела League of Legends. Всё очень серьёзно.
Земляне против пришельцев в трейлере фантастики «Вторжение» от автора «Людей Икс». Инопланетная агрессия начнётся в октябре.
Весемир, Нивеллен и прочие интересности в трейлере и отрывках второго сезона «Ведьмака». Всё это зрители увидят в декабре.
Все победители «Эмми 2021»: триумф «Теда Лассо», «ВандаВижн» без наград и ни одного темнокожего лауреата. Без неожиданностей тоже не обошлось.
Бывший шоураннер «Доктора Кто» возвращается на свой пост в 14 сезоне. Крис Чибнелл уступает место Расселу Т. Дэвису.
Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса. В главной роли — Том Старридж.
«Ведьмак» официально продлён на третий сезон. И расширяет свою вселенную.
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