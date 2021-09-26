Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 сентября

Шоураннер «Игрека: Последнего мужчины» хочет изменить отношение зрителей к гендеру, навязанное им патриархатом и превосходством белых гетеросексуалов. А возвращение в мир сериала мужчин назвала «узколобой идеей».

«Ковбой Бибоп» показал свои открывающие титры с главными героями. Музыка та же, персонажи чужие.

Земляне против пришельцев в трейлере фантастики «Вторжение» от автора «Людей Икс». Инопланетная агрессия начнётся в октябре.

Весемир, Нивеллен и прочие интересности в трейлере и отрывках второго сезона «Ведьмака». Всё это зрители увидят в декабре.

Бывший шоураннер «Доктора Кто» возвращается на свой пост в 14 сезоне. Крис Чибнелл уступает место Расселу Т. Дэвису.

Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса. В главной роли — Том Старридж.