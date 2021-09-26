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Первый рекорд! «Дюна» обогнала «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в российском прокате Вышел тизер первого игрового фильма франчайза «Проза бродячих псов» Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок) «Стрелок с Чёрной скалы: Падение» — анонс нового аниме по забытому, казалось бы, франчайзу Джейсон Момоа превращается в Дункана Айдахо и поминает «Игру престолов» в ролике о создании «Дюны»
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 сентября

Источник: Netflix
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Сериалы
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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