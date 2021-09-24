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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Бывший шоураннер «Доктора Кто» возвращается на свой пост в 14 сезоне

Источник: BBC

Первый сценарист современного «Доктора Кто», вернувший сериал на экраны в 2005 году, снова поработает над легендарной вселенной — Рассел Т. Дэвис официально объявлен шоураннером 14 сезона, где титульную партию знаменитого галлифрейца сыграет новый актёр (или актриса).

В июле подтвердились слухи о том, что нынешний Доктор Джоди Уиттакер и шоураннер последних сезонов Крис Чибнелл покидают проект, чтобы уступить место новым игрокам. Но случится это не раньше, чем выйдут ещё не стартовавший 13 сезон и три полнометражных спецэпизода.

К своим обязанностям в сериале Дэвис вернётся лишь в 2023 году — 13 сезон с Уиттакер в главной роли стартует этой осенью, а спецэпизоды покажут в следующем году, который станет для культового сериала юбилейным — «Доктор Кто» отпразднует своё 60-летие.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (3)

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