Спайк Шпигель и напарники на первом постере сериала «Ковбой Бибоп»

Накануне масштабного онлайн-конвента TUDUM потоковый сервис Netflix опубликовал первые постер игрового сериала «Ковбой Бибоп». Завтра зрители почти наверняка могут рассчитывать как минимум на тизер из грядущей премьеры, намеченной на 19 ноября.
На плакате игнорирующие аудиторию главные герои футуристического вестерна — Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда).
Шоураннером адаптации одноимённого культового аниме значится Андре Немец, а создатель первоисточника Щиничиро Ватанабе выступает консультантом проекта.
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