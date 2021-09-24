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Назад в кино: «Брат якудзы» (Brother, 2000) «Дочь босса и её нянька» — анонс аниме про необычное задание подчинённому от босса якудза «Дюна» Дени Вильнёва создана для IMAX — доказывает мощный ролик о создании фантастического эпика «Дюна» Дени Вильнёва сохранит шанс на сиквел даже при скромных результатах в прокате КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 11
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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Спайк Шпигель и напарники на первом постере сериала «Ковбой Бибоп»

Накануне масштабного онлайн-конвента TUDUM потоковый сервис Netflix опубликовал первые постер игрового сериала «Ковбой Бибоп». Завтра зрители почти наверняка могут рассчитывать как минимум на тизер из грядущей премьеры, намеченной на 19 ноября.

На плакате игнорирующие аудиторию главные герои футуристического вестерна — Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда).

Постеры сериала «Ковбой Бибоп»

Шоураннером адаптации одноимённого культового аниме значится Андре Немец, а создатель первоисточника Щиничиро Ватанабе выступает консультантом проекта.

Теги
ГалереяКовбой БибопПостерNetflix
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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