Братья Винчестеры снова вместе — Дженсен Эклс погостит-таки у Джареда Падалеки во втором сезоне «Уокера»

Нынешний техасский рейнджер Джаред Падалеки ещё в начале года пообещал, что затащит в свой новый сериал «Уокер» экранного родственника Дженсена Эклса. И не подвёл — во втором сезоне зрителей ждёт воссоединение братьев Винчестеров на телеканале The CW. Правда, непосредственно на экране поклонники «Сверхъестественного» его не увидят — старший брат будет командовать младшим за камерой.

Портал Entertainment Weekly сообщает, что Эклс, совсем недавно завершивший съёмки в третьем сезоне «Пацанов», согласился срежиссировать седьмой эпизод второго сезона «Уокера», благо опыт у него имеется — актёр числится постановщиком шести эпизодов «Сверхъестественного».

Семейная драма о техасском блюстителе порядка по мотивам культового сериала с Чаком Норрисом возвращается на малые экраны с новыми эпизодами 28 октября.