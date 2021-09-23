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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Братья Винчестеры снова вместе — Дженсен Эклс погостит-таки у Джареда Падалеки во втором сезоне «Уокера»

Источник: The CW

Нынешний техасский рейнджер Джаред Падалеки ещё в начале года пообещал, что затащит в свой новый сериал «Уокер» экранного родственника Дженсена Эклса. И не подвёл — во втором сезоне зрителей ждёт воссоединение братьев Винчестеров на телеканале The CW. Правда, непосредственно на экране поклонники «Сверхъестественного» его не увидят — старший брат будет командовать младшим за камерой.

Портал Entertainment Weekly сообщает, что Эклс, совсем недавно завершивший съёмки в третьем сезоне «Пацанов», согласился срежиссировать седьмой эпизод второго сезона «Уокера», благо опыт у него имеется — актёр числится постановщиком шести эпизодов «Сверхъестественного».

Семейная драма о техасском блюстителе порядка по мотивам культового сериала с Чаком Норрисом возвращается на малые экраны с новыми эпизодами 28 октября.

Теги
Уокер
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Источник фотографий: Depositphotos

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