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«Орвилл» возвращается в тизере с датой выхода третьего сезона

Новый дом. Новые миссии. Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер третьего сезона приключенческой фантастики «Орвилл». Сериал Сета Макфарлейна получил точную дату возвращения и подзаголовок с красноречивым названием «Новые горизонты», которые откроются перед главными героями 10 марта 2022 года.

Многосерийная космическая фантастика рассказывает о событиях далёкого будущего. В центре истории — не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл», путешествующая по разным уголкам вселенной, при этом экипаж судна, как и положено, частенько попадает в опасные переделки.

Помимо Макфарлейна в сериале снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли и Джессика Зор.

Теги
ДатыВидеоОрвилл
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Источник фотографий: Depositphotos

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