Режиссёр первого сезона «Настоящего детектива» рассказал, почему не вернулся во второй

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто не на пустом месте снискал славу человека, с которым крайне сложно договариваться. Разговоры о непростых взаимоотношениях шоураннера-сценариста Пиццолатто и режиссёра знаменитого первого сезона Кэри Фукунаги ходили давно, и в свежем интервью постановщик подтвердил их достоверность.

В обстоятельной беседе с изданием The Hollywood Reporter режиссёр рассказал, почему его участие в сериале ограничилось одним сезоном.

Проект мне представили именно так, как мы его потом везде и питчили, — это отдельный фильм в формате сериала. Сценарист и режиссёр тут в одной команде. В течение работы над проектом Ник позиционировал себя как моего босса, но я возражал: «Ты не мой начальник. Мы партнёры. Мы сотрудничаем». К началу постпроизводства программный директор Майкл Ломбардо и остальные продюсеры расширили полномочия Ника. Печально, что это сотрудничество не выглядело справедливым. Ник — действительно хороший сценарист, но я думаю, редактура ему не помешала бы. Потому что в его истории начинает доминировать текст, снижая динамику повествования. Мне приходилось бороться с ним за то, чтобы вдохнуть немного кислорода в продолжительные диалоги персонажей. Наши вкусы и взгляды на тональность истории разнились.

В этом случае как нельзя лучше подходит пресловутая формулировка «творческие разногласия». Если у Фукунаги и были планы продолжать трудиться над «Настоящим детективом», они улетучились уже в процесс работы над первым сезоном, пусть он и значится его исполнительным продюсером.