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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Император Ли Пейс принимает послов в первом отрывке из «Основания» Айзека Азимова

Уважайте мир и наслаждайтесь им. В преддверии скорой премьеры официальный твиттер-аккаунт видеосервиса Apple TV+ опубликовал первый отрывок из многосерийной экранизации «Основания» Айзека Азимова, где Ли Пейс в роли Императора принимает делегацию послов и ведёт себя максимально по-императорски.

Громкая премьера состоится уже на этой неделе — 24 сентября.

В масштабной космической саге под руководством шоураннера и главного сценариста Дэвида С. Гойера также задействованы Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Дэниэл Макферсон, Т’Ниа Миллер, Парвеш Рана и Кюбра Саит.

Теги
ВидеоОснованиеApple TV+
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Источник фотографий: Depositphotos

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