Объявлены победители «Эмми 2021»: триумф «Теда Лассо» и «Короны»

Лучший драматический сериал
- «Пацаны», Amazon
- «Бриджертоны», Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
- «Страна Лавкрафта», HBO
- «Поза», FX
- «Корона», Netflix
- «Мандалорец», Disney+
- «Это мы», NBC
Лучший комедийный сериал
- «Хитрости», HBO Max
- «Эмили в Париже», Netflix
- «Кобра Кай», Netflix
- «Стюардесса», HBO Max
- «Черноватый», ABC
- «Метод Комински», Netflix
- «ПЕН15», Hulu
- «Тед Лассо», Apple TV+
Лучший мини-сериал
- «Я могу уничтожить тебя», HBO
- «Мейр из Исттауна», HBO
- «Ход королевы», Netflix
- «Подземная железная дорога», Amazon
- «ВандаВижн», Disney+
Лучший актёр в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джонатан Мейджерс, «Страна Лавкрафта»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Реге Пейдж, «Бриджертоны»
- Билли Портер, «Поза»
- Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба, «Пациенты»
- Оливия Колман, «Корона»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Эмджей Родригес, «Поза»
- Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»
- Эмма Коррин, «Корона»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Уильям Мэйси, «Бесстыдники»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Кенан Томпсон, «Кенан»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эйди Брайант, «Выскочка»
- Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
- Кейли Куоко, «Стюардесса»
- Эллисон Дженни, «Мамочка»
- Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Пол Беттани, «ВандаВижн»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Юэн Макгрегор, «Холстон»
- Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
- Лесли Одом мл., «Гамильтон»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Микаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»
- Синтия Эриво, «Гений: Арета»
- Элизабет Олсен, «ВандаВижн»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Тобайас Мензис, «Корона»
- О. Т. Фагбенли, «Рассказ служанки»
- Макс Мингелла, «Рассказ служанки»
- Брэдли Уитфорд, «Рассказ служанки»
- Майкл К. Уильямс, «Страна Лавкрафта»
- Джанкарло Эспозито, «Мандалорец»
- Джон Литгоу, «Перри Мейсон»
- Крис Салливан, «Это мы»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Хелена Бонэм Картер, «Корона»
- Эмиральд Феннелл, «Корона»
- Мадлен Брюэр, «Рассказ служанки»
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Ивонн Страховски, «Рассказ служанки»
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
- Онжаню Эллис, «Страна Лавкрафта»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Карл Клемонс-Хопкинс, «Хитрости»
- Боуэн Янг, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Пол Райзер, «Метод Комински»
- Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
- Кенан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Брендан Хант, «Тед Лассо»
- Ник Мохаммед, «Тед Лассо»
- Джереми Свифт, «Тед Лассо»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Рози Перес, «Стюардесса»
- Кейт Маккиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Сесили Стронг, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
- Эйди Брайант, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Джуно Темпл, «Тед Лассо»
- Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Давид Диггс, «Гамильтон»
- Джонатан Грофф, «Гамильтон»
- Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
- Энтони Рамос, «Гамильтон»
- Паапа Эссьеду, «Я могу уничтожить тебя»
- Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»
- Томас Броди Сэнгстер, «Ход королевы»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Рене Элиз Голдсберри, «Гамильтон»
- Филлипа Су, «Гамильтон»
- Джулианна Николсон, «Мейр из Исттауна»
- Джин Смарт, «Мейр из Исттауна»
- Мозес Ингрэм, «Ход королевы»
- Кэтрин Ханн, «ВандаВижн»
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