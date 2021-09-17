«Основание» Айзека Азимова оживает на экране в ролике о создании экранизации

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании «Основания» по классике мировой фантастики за авторством Айзека Азимова, из которой черпали вдохновение создатели «Дюны» и «Звёздных войн». Для свежего видео, к слову, не пожалели новых кадров.

Эпическое полотно, чьи события разворачиваются на протяжении тысяч лет, поведает о жизни великой Галактической Империи и судьбах множества людей, неразрывно с нею связанных.

За экранизацию отвечает шоураннер и главный сценарист Дэвид С. Гойер. В основном актёрском составе значатся Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Дэниэл Макферсон, Т’Ниа Миллер, Парвеш Рана и Кюбра Саит.

Премьера фантастического эпика состоится на следующей неделе — 24 сентября.

И свежий кадр с Императором в исполнении Пейса: