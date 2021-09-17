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Очень необычные соседи — вышел трейлер третьего сезона убийственного триллера «Ты»

Кто может быть опаснее серийного убийцы? Например, пара серийных убийц. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона психологического триллера «Ты». Свежие эпизоды, где главные герои «всё начнут сначала», выходят 15 октября.

В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо (Пенн Бэджли), его возлюбленная Лав (Виктория Педретти), их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу продолжения легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.

За сценарий отвечают Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники»); они же числятся исполнительными продюсерами сериала.

И в довесок триптих выразительных постеров:

Постеры сериала «Ты» Постеры сериала «Ты» Постеры сериала «Ты»
Теги
ВидеоТыТрейлерNetflix
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