 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тэндиве Ньютон объяснила, почему создатели «Хана Соло» не имели право убивать чёрную женщину «Веном 2» вновь сменил дату выхода. Всему виной кассовый успех «Шан-Чи и Легенды десяти колец» Netflix тоже любит слэшеры со школьниками — трейлер фильма «В доме кто-то есть» тому доказательство Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября Женщина-воин в проклятом городе: анонсирована экшен-RPG Asterigos
1
СЕРИАЛЫ
475
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Теннант отправляется в кругосветное путешествие в тизере сериала «Вокруг света за 80 дней»

В обозримом будущем зрителям предстоит знакомое, но оттого не менее захватывающее приключение, которое им обещает тизер свежей многосерийной экранизации знаменитого романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли. Короткий ролик показывает первые кадры из мини-сериала и обещает скорую премьеру.

Заключив невероятное пари, состоятельный английский джентльмен Филлеас Фогг (Теннант) и его слуга Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, цель которого — обогнуть земной шар за 80 дней. Подробно освещать их многочисленные приключения будет молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

Восьмисерийную экранизацию написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон. Срежиссировали сериал Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»). За производство отвечает Slim Film + Television.

Теги
ВидеоВокруг света за 80 днейТрейлер
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

21Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона 3Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл и Крис Хемсворт приглашают зрителей на масштабный онлайн-конвент Netflix 41«Сексисты и лжецы» — грузинская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Зверское насилие в релизном трейлере Tails of Iron
 0
Очень необычные соседи — вышел трейлер третьего сезона убийственного триллера «Ты»
 0
Люди в опасной бездне: опубликованы трейлер и дата премьеры аниме из медиафранчайза Deep Insanity
 0
Видеообзор: Ghost of Tsushima Director's Cut
 0
Назад в кино: «Нирвана» (Nirvana, 1997)
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 16
 2
Клишированное попаданческое фэнтези «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» выйдет в 2022 году
 1
Мангу «GTO. Крутой учитель Онидзука» и «BECK. Восточная Ударная Группа» издадут в России
 31
«Дюна» дала стране спайса! Отечественный прокат может получить нового лидера
 20
Человек или зверь? Малопонятный, но очень красивый тизер триллера «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером и Кейт Бланшетт
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 480: «Кейт», «Злое», трейлер «Матрицы 4»
 
3Ноль кадров в секунду – 386: Стрельба себе в ноги
 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru