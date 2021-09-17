Дэвид Теннант отправляется в кругосветное путешествие в тизере сериала «Вокруг света за 80 дней»

В обозримом будущем зрителям предстоит знакомое, но оттого не менее захватывающее приключение, которое им обещает тизер свежей многосерийной экранизации знаменитого романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли. Короткий ролик показывает первые кадры из мини-сериала и обещает скорую премьеру.

Заключив невероятное пари, состоятельный английский джентльмен Филлеас Фогг (Теннант) и его слуга Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, цель которого — обогнуть земной шар за 80 дней. Подробно освещать их многочисленные приключения будет молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

Восьмисерийную экранизацию написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон. Срежиссировали сериал Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»). За производство отвечает Slim Film + Television.