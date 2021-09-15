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Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл и Крис Хемсворт приглашают зрителей на масштабный онлайн-конвент Netflix

Потоковый сервис Netflix, этим летом организовавший конвент Geeked Week, где щедро делился с поклонниками информацией о своих многочисленных проектах, и не думает останавливаться. Стриминговый гигант выкатил впечатляющий видеоанонс своего нового масштабного мероприятия — 25 сентября зрителей ждёт онлайн-конвент TUDUM. Всем, кто смотрит Netflix, нет нужды объяснять суть заголовка.

В видеоролике Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл, Крис Хемсворт, Идрис Эльба, Милли Бобби Браун, Кевин Харт и другие знаменитости зазывают поклонников на трёхчасовое мероприятие, где им покажут много важного и интересного о 70 проектах цифровой платформы. Среди самых важных анонсов засветятся: «Очень странные дела», «Ведьмак», «Кобра Кай», «Бриджертоны», а также блокбастеры «Красное уведомление», «Не смотрите наверх», «Тайлер Рейк», «Тем больнее падать», «Бессмертная гвардия»

Теги
ВидеоКрасное уведомлениеТайлер Рейк: Операция по спасениюВедьмакОчень странные делаNetflix
Комментарии (1)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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