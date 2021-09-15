Режиссёр «Горько!» снимет «Преступление и наказание» в реалиях 90-х

В ближайшем будущем знаменитый роман Достоевского «Преступление и наказание» ждёт прелюбопытная адаптация — переосмыслить классику литературы берётся народный режиссёр Жора Крыжовников (дилогия «Горько!», «Самый лучший день»). Сериал под названием «Преступление и наказание 1992» выйдет в онлайн-кинотеатре more.tv.

Восьмисерийный драматический триллер по мотивам расскажет о бандитском Петербурге начала 90-х. Страшные перемены в жизни страны толкают Родиона Раскольникова на ограбление и убийство, а Соню Мармеладову, спасающую семью от нищеты, заставляют торговать собой за валюту. Возможен ли для главных героев сериала исход более оптимистичный, чем тот, что уготовил своим персонажам классик, неизвестно.

Вот что говорит о проекте сам постановщик:

Идея сериала по Достоевскому у нас появилась во время съёмок фильма «Лёд-2», а меня роман «Преступление и наказание» интересовал давно. Моя короткометражка «Нечаянно» – это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Фёдора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово «нечаянно», говоря об убийстве Раскольникова. В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Фёдору Михайловичу «прикасался», ставил его в институте, всегда любил. Ну а самое главное – мы нашли одновременно близкое и уже далёкое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось всё, что могло остановиться, и люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации «Преступление и наказание» работает особенно остро.

Крыжовников числится режиссёром, сценаристом и продюсером проекта. Вместе с ним сериал в числе прочих продюсируют Фёдор Бондарчук и Михаил Врубель. К съёмкам приступят следующим летом.