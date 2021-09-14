Кругом знаки — экранизация «Утраченного символа» Дэна Брауна обзавелась персонажными постерами

В сети появилась подборка персонажных постеров многосерийного триллера «Утраченный символ» по одноимённому роману-бестселлеру Дэна Брауна. Информативные плакаты не только представляют основных действующих лиц истории, но и сообщают важную информацию о том, чья душенька чего желает. Зрители, не читавшие первоисточник, сразу сориентируются в чаяниях героев.

Премьера сериала состоится на потоковом сервисе Peacock 16 сентября.

Сериал поведает о молодости гарвардского профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона (Эшли Цукерман), втянутого в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона (Эдди Иззард). Под давлением ЦРУ Лэнгдон пытается распутать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.