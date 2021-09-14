Hulu продлил на второй сезон свою самую популярную комедию со 100% свежести на Rotten Tomatoes

Всего пару недель назад на Hulu вышла комедия «Убийства в одном здании», объединившая под крышей Арконии таких людей, как Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, и вот заветное продление на второй сезон уже у сериала в кармане. Оно и не удивительно: не считая того, что он прекрасен сам по себе, этому явно способствовали зашкаливающие показатели просмотров (как-никак, самая успешная комедия сервиса) и исключительно восторженные отзывы абсолютно всех — 100% от критиков и 97% от зрителей на Rotten Tomatoes в данном случае как нельзя лучше отражают общий уровень происходящего на экране.

Сосоздатель и исполнительный продюсер сериала Джон Хоффман («Грейс и Фрэнки») не скрывает своей радости:

Чувствовать связь с нашей аудиторией и попасть точно в цель, чтобы получить возможность продолжить нашу дикую поездочку, наполненную мистикой, юмором и эмпатией, — это слишком волнующе, чтобы выразить словами. Так что я сейчас заткнусь и просто скажу огромное спасибо всем.

В одном элитном жилом комплексе Нью-Йорка происходит убийство. Трое незнакомых друг с другом жильцов, которых объединяет разве что нездоровая любовь к загадкам, решительно настроены раскрыть тайну. Но не всё так просто — у каждого из них за пазухой припасена своя собственная тайна.

Идея сериала принадлежала Стиву Мартину, который согласился исполнить одну из роле только при условии, что к нему присоединится Мартин Шорт. В исполнительных продюсерах помимо троицы главных актёров и Хоффмана значатся Дэн Фогельман, Джеми Бэббит и Джесс Розенталь.

Пока в эфир вышла лишь половина первого сезона, так что продолжения придётся продолжать. Зато есть время для встречи с прекрасным.