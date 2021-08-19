 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В 2022 году выйдет сериал «Руководство гениального принца по избавлению нации от долгов: Да, давайте продадим страну» «Вечные» во всей красе: подробный взгляд на замену Мстителям Нейросеть спасла Mass Effect! Legendary Edition продаётся лучше ожиданий Мастер-класс по манипуляции от DC Никакой культурной экспроприации: голливудская экранизация популярной манги «Моя геройская академия» нашла режиссёра
СЕРИАЛЫ
172
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сколько получили Генри Кавилл за «Ведьмака», Джейсон Судейкис за «Теда Лассо» и Педро Паскаль за The Last of Us — названы самые большие сериальные гонорары

Источник: Netflix

Издание Variety продолжает радовать нас экскурсом вглубь звёздных кошельков — на сей раз раскрыты актёрские гонорары за роли в сериалах, и цифры по-прежнему впечатляют. Если раньше $ 1 млн за эпизод «Друзей» считался практически пределом мечтаний, то сейчас эту сумму играючи удвоил Роберт Дауни-младший — по слухам, за каждый эпизод своего дебютного сериала, триллера о Вьетнамской войне «Сочувствующий» от HBO, актёр получит $ 2 млн.

Ближе всех к нему смогли подобраться Крис Пратт с $ 1,4 млн за эпизод экшен-триллера «Список смертников» от Amazon и Антуана Фукуа, Джефф Бриджес с $ 1 млн за бодрый боевик «Старик» и Брайан Крэнстон с $ 750 тысяч за юридическую драму «Ваша честь».

В районе $ 650-750 тысяч за каждую серию продолжения «Секса в большом городе» отхватили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис — больше, чем обладательница «Оскара» Кейт Уинслет за «Мейр из Исттауна» ($ 650 тысяч).

Суммами в $ 600 тысяч за эпизод могут похвастать Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер («Первая леди»), Стив Мартин и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), а также Педро Паскаль за свеженькую экранизацию The Last of Us. Алек Болдуин получил $ 575 тысяч за криминальную драму «Плохой доктор», Брайан Кокс — от $ 400 до $ 500 тысяч за усыпанных наградами «Наследников», Анджела Бассет — $ 450 тысяч за проходной процедурал «9-1-1», а Джуд Лоу — $ 425 тысяч («Третий день»).

На этом фоне необычайно скромно выглядят гонорары Генри Кавилла («Ведьмак») и Джейсона Судейкиса («Тед Лассо») — по $ 400 тысяч за эпизод. Особенно с учётом того, что столько же получают Сара Гилберт, Джон Гудман и Лори Меткалф за «Коннеров», а также Тэд Дэнсон за «Мистера Мэра».

Ещё чуть меньше, в районе $ 350-400 тысяч, платят Дэвиду Харбору и Вайноне Райдер («Очень странные дела»), а также звёздам «Наследников» Джереми Стронгу, Саре Снук и Кирану Калкину ($ 300-350 тысяч).

Теги
ВедьмакТед Лассо
Комментарии

Ещё на эту тему

16$ 100 млн за два сиквела и $ 3 млн за роль Бэтмена — названы самые высокооплачиваемые актёры Голливуда

Тоже интересно

43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека» 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами

Далее на КГ

0
Последняя глава фантастической манги «Жизнь без оружия» выйдет в сентябре
 0
Герои «Люцифера» напоминают о неизбежном конце на свежей партии дьявольских постеров
 4
Режиссёр Джеймс Ван насмотрелся старых итальянских ужастиков и под впечатлением снимает «Аквамена 2»
 48
«Вечные» — марвеловские сверхсущества во всей красе и разнообразии в финальном трейлере
 7
Пора покончить с тварями! Дэвид Йейтс уходит снимать кино про фармакологического Волка с Уолл-стрит
 4
Подтверждено: у манги «Невероятные приключения ДжоДжо» появятся продолжение и спин-офф
 2
«Плод эволюции: Моя жизнь изменилась прежде, чем я это осознал» — полноценный трейлер аниме про фрукты с удивительными эффектами
 3
Ноль кадров в секунду. Выпуск 382: Давайте пинать Шрайера
 3
«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — новый трейлер и очередной перенос последнего фильма трилогии
 0
«Этот вампир постоянно умирает» — новый трейлер и другие подробности комедийного аниме о самом слабом вампире
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 382: Давайте пинать Шрайера
 
3ЕВА
 
 
4Телеовощи – 405: Анализировать через рот
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 475: «Отряд самоубийц», «Бендер: Начало» и смерть Бэтмена
 
11Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru