Сколько получили Генри Кавилл за «Ведьмака», Джейсон Судейкис за «Теда Лассо» и Педро Паскаль за The Last of Us — названы самые большие сериальные гонорары

Издание Variety продолжает радовать нас экскурсом вглубь звёздных кошельков — на сей раз раскрыты актёрские гонорары за роли в сериалах, и цифры по-прежнему впечатляют. Если раньше $ 1 млн за эпизод «Друзей» считался практически пределом мечтаний, то сейчас эту сумму играючи удвоил Роберт Дауни-младший — по слухам, за каждый эпизод своего дебютного сериала, триллера о Вьетнамской войне «Сочувствующий» от HBO, актёр получит $ 2 млн.

Ближе всех к нему смогли подобраться Крис Пратт с $ 1,4 млн за эпизод экшен-триллера «Список смертников» от Amazon и Антуана Фукуа, Джефф Бриджес с $ 1 млн за бодрый боевик «Старик» и Брайан Крэнстон с $ 750 тысяч за юридическую драму «Ваша честь».

В районе $ 650-750 тысяч за каждую серию продолжения «Секса в большом городе» отхватили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис — больше, чем обладательница «Оскара» Кейт Уинслет за «Мейр из Исттауна» ($ 650 тысяч).

Суммами в $ 600 тысяч за эпизод могут похвастать Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер («Первая леди»), Стив Мартин и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), а также Педро Паскаль за свеженькую экранизацию The Last of Us. Алек Болдуин получил $ 575 тысяч за криминальную драму «Плохой доктор», Брайан Кокс — от $ 400 до $ 500 тысяч за усыпанных наградами «Наследников», Анджела Бассет — $ 450 тысяч за проходной процедурал «9-1-1», а Джуд Лоу — $ 425 тысяч («Третий день»).

На этом фоне необычайно скромно выглядят гонорары Генри Кавилла («Ведьмак») и Джейсона Судейкиса («Тед Лассо») — по $ 400 тысяч за эпизод. Особенно с учётом того, что столько же получают Сара Гилберт, Джон Гудман и Лори Меткалф за «Коннеров», а также Тэд Дэнсон за «Мистера Мэра».

Ещё чуть меньше, в районе $ 350-400 тысяч, платят Дэвиду Харбору и Вайноне Райдер («Очень странные дела»), а также звёздам «Наследников» Джереми Стронгу, Саре Снук и Кирану Калкину ($ 300-350 тысяч).