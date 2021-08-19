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Герои «Люцифера» напоминают о неизбежном конце на свежей партии дьявольских постеров

Заключительный, шестой сезон «Люцифера» стартует на Netflix уже 10 сентября и, похоже, на этот раз фанатам придётся попрощаться с любимым сериалом окончательно. Вот и стриминг-гигант на всякий случай напоминает, что это финал — крупными буквами, прямо на свежеопубликованных персонажных постерах.

К своим ролям помимо, собственно, Тома Эллиса в роли мистера Морнингстара вернутся Лорен Джерман (Хлоя Декер), Д.Б. Вудсайд (Аменадиэль), Лесли-Энн Брандт (Мейзикин), Кевин Алехандро (Дэн Эспиноза), Рэйчел Харрис (Линда Мартин) и Эйми Гарсиа (Элла Лопез).

Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер»
Теги
ГалереяЛюцифер
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Источник фотографий: Depositphotos

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