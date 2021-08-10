Грядёт конец света и последний сезон «Люцифера» — смотрим финальный трейлер

Готовы к потрясению? Вышел трейлер финального сезона «Люцифера», и теперь это точно конец. Безусловный любимчик зрителей, которому не привыкать к чудесным спасениям, доживает свои последние дни на Netflix — премьера шестого сезона случится уже 10 сентября. И, судя по трейлеру, нас ждёт то ещё зрелище:

И дублированный:

Главные роли в сериале во главе с Томом Эллисом исполняют Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис, Скарлетт Эстевес, Инбар Лави, Брианна Хилдебранд и Меррин Данги. Шоураннеры проекта — Илди Модрович и Джо Хендерсон.

Финал обещает быть эпичным и трогательным. Но сначала — ещё 10 серий.