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Весемир начинает свой профессиональный путь в трейлере анимационного фэнтези «Ведьмак. Кошмар Волка»

Судьба призывает встретиться лицом к лицу с демонами — своими и чужими. Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного фэнтези «Ведьмак. Кошмар Волка» о лихой, наполненной приключениями молодости Весемира. О ведьмачьем детстве с испытанием травами и тренировками тоже поведать не забудут.

Полнометражный приквел о жизни Весемира (Тео Джеймс) из Каэр Морхена — будущего главы Школы Волка и мудрого наставника Геральта — срежиссировал Хан Кван Ил. За сценарий отвечают Бо Демайо («Ведьмак»), а шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич выступает исполнительным продюсером фильма. Производством занимается Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).

Дублированный вариант:

И новый постер:

Постеры фильма «Ведьмак. Кошмар Волка»
Теги
ВидеоВедьмак. Кошмар ВолкаВедьмакТрейлерПостерNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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