Злодеи создают «демонический» ключ в тизере второго сезона фэнтези-триллера «Лок и ключ»

К знаменитой связке волшебных ключей скоро добавится новый, и это вряд ли хорошие новости для главных героев. Стриминговый сервис Netflix выкатил тизер второго сезона тёмного фэнтези «Лок и ключ», заодно сообщив точную дату возвращения сериала. Продолжение экранизации одноимённого графического романа Джо Хилла выходит на экраны 22 октября.

Сериал рассказывает о вдове Нине Лок, вместе с детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. C переездом в старинный особняк для Локов начинается совсем другая жизнь, с помощью магических ключей открывающая им новую сторону реальности.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. Шоураннерами выступают Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл.

Дублированный трейлер:

И тизерный постер продолжения: