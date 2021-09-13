Хейли Этвелл перевоплотится в Лару Крофт для сериала Netflix

Анонсированный в начале года многосерийный проект Legendary Television и Netflix готов порадовать зрителей новостями кастинга — актёрский состав сериала «Лара Крофт» возглавила Хейли Этвелл («Агент Картер»). К этой новости может быть только одна претензия — проект анимационный, и довольствоваться придётся озвучкой.

Приключенческий экшен о знаменитой расхитительнице гробниц расскажет, что происходило в жизни главной героини после событий, показанных в новой игровой трилогии о Ларе Крофт 2013–2018 годов.

Сценарием анимационных приключений знаменитой экшен-героини занимается Таша Хуо («Ведьмак: Кошмар Волка»).