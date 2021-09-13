 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Продолжение аниме «Баки» обзавелось датой премьеры и вторым трейлером Очередной женский «Джон Уик» с Джессикой Альбой в главной роли набрал каст и готов к съёмкам «Медленная петля» — первый трейлер и другие подробности аниме про девчачью рыбалку Приквел «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой откладывает премьеру до мая 2024 года КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 8
6
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
348
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Хейли Этвелл перевоплотится в Лару Крофт для сериала Netflix

Источник: Depositphotos

Анонсированный в начале года многосерийный проект Legendary Television и Netflix готов порадовать зрителей новостями кастинга — актёрский состав сериала «Лара Крофт» возглавила Хейли Этвелл («Агент Картер»). К этой новости может быть только одна претензия — проект анимационный, и довольствоваться придётся озвучкой.

Приключенческий экшен о знаменитой расхитительнице гробниц расскажет, что происходило в жизни главной героини после событий, показанных в новой игровой трилогии о Ларе Крофт 2013–2018 годов.

Сценарием анимационных приключений знаменитой экшен-героини занимается Таша Хуо («Ведьмак: Кошмар Волка»).

Теги
КастингЛара КрофтNetflix
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

15Свежий трейлер «Голяка» старается привлечь к просмотру третьего сезона семейную аудиторию 6Шоураннер «Люцифера» прокомментировала финал, который порадовал не всех фанатов сериала 10Куин Латифа возвращается творить добро в промо-ролике второго сезона «Великого уравнителя»

Тоже интересно

Далее на КГ

9
Неуклюжа, компетентна, пользуется тампонами — Лашана Линч рассказала о своей героине «Не время умирать»
 6
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
Узники страны призраков
 7
Именно так должны выглядеть супергерои — свежие кадры «Вечных» от Marvel
 18
Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд на Рождество — вышел первый трейлер сериала «Соколиный глаз»
 7
Alan Wake Remastered обойдётся без рекламы реальных фирм
 0
Тираж манги «Золотой Камуй» достиг 17 млн копий
 4
«ИгроМир» и Comic Con Russia перенесли на следующий год
 4
«Шан-Чи и Легенда десяти колец» остаётся лидером отечественного проката на фоне провальных новинок
 0
Фэнтези-манга «Дуранки» Кэнтаро Миуры и Studio Gaga отменена
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 385: People in Neutral Color
 
8ЕВА – 441: Возвращение эпик-сёненов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru