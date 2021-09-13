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Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд на Рождество — вышел первый трейлер сериала «Соколиный глаз»

Рождественское настроение заказывали? Знаем, что нет. К счастью, Marvel не спрашивает. За развлекательную составляющую праздника отвечают Клинт Бартон и Кейт Бишоп в исполнении Джереми Реннера и Хейли Стайнфелд — смотрим первый трейлер сериала «Соколиный глаз»:

Что интересно, большая часть актёрского состава в ролике не засветилась. Помимо Реннера и Стайнфелд в сериале снимаются Флоренс Пью (Елена Белова), Вера Фармига (Элеонор Бишоп), Тони Далтон (Мечник), Фра Фи (Клоун), Алаква Кокс (Эхо) и Зак Маккларнон (Бешеный Конь).

Ответственность за всё происходящее на экране несёт Джонатан Игл («Безумцы», «Мастера секса»).

Ждём премьеру 24 ноября.

И соответствующий общему настроению постер:

Постеры сериала «Соколиный глаз»
Теги
ВидеоСоколиный глаз
Комментарии (18)

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Источник фотографий: Depositphotos

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