Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд на Рождество — вышел первый трейлер сериала «Соколиный глаз»

Рождественское настроение заказывали? Знаем, что нет. К счастью, Marvel не спрашивает. За развлекательную составляющую праздника отвечают Клинт Бартон и Кейт Бишоп в исполнении Джереми Реннера и Хейли Стайнфелд — смотрим первый трейлер сериала «Соколиный глаз»:

Что интересно, большая часть актёрского состава в ролике не засветилась. Помимо Реннера и Стайнфелд в сериале снимаются Флоренс Пью (Елена Белова), Вера Фармига (Элеонор Бишоп), Тони Далтон (Мечник), Фра Фи (Клоун), Алаква Кокс (Эхо) и Зак Маккларнон (Бешеный Конь).

Ответственность за всё происходящее на экране несёт Джонатан Игл («Безумцы», «Мастера секса»).

Ждём премьеру 24 ноября.

И соответствующий общему настроению постер: