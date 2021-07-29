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Первый взгляд на Хейли Стайнфелд и Джереми Реннера в сериале «Соколиный глаз»

Очередной, четвёртый по счёту, сериал Marvel для Disney+ наконец обзавёлся официальной датой выхода — «Соколиный глаз» с Джереми Реннером отправится покорять стриминг уже 24 ноября. Но не переживайте, никто особо не рассчитывает, что последний способен вытащить сериал в одиночку — помогать ему призваны Хейли Стайнфелд, которая сыграет Кейт Бишоп, а также недавно представленная новая Вдова Флоренс Пью.

Собственно, двое из них и попали на первый официальный кадр сериала:

Кадры из сериала «Соколиный глаз»

А теперь давайте послушаем подробнее о героине Стайнфелд из уст самого Реннера:

Кейт 22 года, и она большой фанат Соколиного глаза. Её поведение удивительно раздражающе и столь же очаровательно. Она самая большая проблема Клинта, не считая вороха проблем, которые она принесёт в его жизнь.

Актёрский состав сериала также включает Веру Фармигу (Элеонор Бишоп), Тони Далтона (Мечник), Фра Фи (Клоун), Алакву Кокс (Эхо) и Зака Маккларнона (Бешеный Конь). Шоураннер проекта Джонатан Игл («Безумцы», «Мастера секса»).

Теги
ГалереяСоколиный глаз
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