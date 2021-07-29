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Джейсон Момоа против Дэйва Батисты в трейлере второго сезона антиутопии «Видеть»

Добро пожаловать домой, Баба Восс. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал наполненный экшеном трейлер второго сезона постапокалиптического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа, которому предстоит столкнуться со своим прошлым в лице собственного брата, которого играет Дэйв Батиста.

Могучие слепцы сойдутся в битве 27 августа.

Шоураннером антиутопии об ослепшем человечестве, живущем на руинах павшей под натиском эпидемии цивилизации, выступает Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). Во втором сезоне также снимаются Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Эдриан Пол, Том Мисон, Хун Ди, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Тамара Тюни.

Главным сценарист и создатель — Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»). Режиссирует Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»). Троппер, Найт и Лоуренс также числятся исполнительными продюсерами проекта.

Теги
ВидеоВидетьApple TV+ТрейлерДэйв БатистаДжейсон Момоа
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