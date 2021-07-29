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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» продлён на второй сезон

Источник: Netflix

Потоковый сервис Netflix официально одобрил производство второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»» — постапокалиптической сказки, спродюсированной Робертом Дуани-младшим и Сьюзен Дауни. Премьера сериала состоялась в начале лета и порадовала видеосервис обилием зрительского внимания.

Свободная адаптация комикса Джеффа Лемира, выходившая под импринтом DC Vertigo, рассказывает о рогатом мальчике по имени Гас (Кристиан Конверри) — гибриде человека и оленя, выбравшемся из родного леса в пострадавший от эпидемии внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, главный герой в компании одинокого странника Томми Джепперда (Нонсо Анози) отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт.

За сериал отвечают шоураннеры Бет Шварц («Стрела») и Джим Микл («Хэп и Леонард»); они же входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогамиNetflix
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