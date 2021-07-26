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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Netflix и шоураннер «Люцифера» готовят игровой сериал про покемонов

Источник: Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix продолжает свою экспансию на громкие франчайзы. И на очереди культовый мир карманных монстров. Потоковый гигант надумал снять игровой сериал по знаменитому и отличающемуся большим разнообразием миру покемонов. Подписчикам цифровой платформы доступен известный аниме-сериал «Покемон», и Netflix, судя по всему, вдохновился его популярностью у зрителей.

Информация инсайдерская, и официального подтверждения ей пока нет, однако осведомлённые источники утверждают, что главного автора и шоураннера проекту уже отыскали — сценарную команду будущего сериала возглавил соавтор «Люцифера» Джо Хендерсон.

О чём или о ком пойдёт речь в многосерийном проекте, пока неизвестно, но если в нём планируют задействовать Пикачу, совершенно ясно, кого следует пригласить на озвучку. Тем более что с Netflix Райан Рейнольдс уже знаком благодаря двум кинопостановкам — «Шестерым вне закона» Майкла Бэя и выходящему в этом году «Красному уведомлению» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

Теги
Netflix
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