 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой» Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
СЕРИАЛЫ
166
 
Прямая ссылка на новость:

Поиграем? Адская кукла принимается за старое в трейлере ужастика «Чаки»

Кукла с тесаком разбирается с гомофобами-задирами и прочими гадкими людишками. Кабельный канал Syfy опубликовал полноценный трейлер комедийного хоррора «Чаки» от авторов культового кинофранчайза Дона Манчини и Дэвида Киршнера. Премьера многосерийного сиквела состоится 12 октября.

Школьник Джек Уэббер (Закари Артур) приобретает Чаки на дворовой распродаже. Понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка.

В актёрски состав также входят Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини отвечает за сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») выступает исполнительным продюсером сериала.

Теги
ВидеоЧакиТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

2«Декстер: Новая кровь» показал свой трейлер и объявил точную дату выхода 1Покойники выходят на охоту в трейлере хоррора «День мертвецов» по киновселенной Джорджа Ромеро 2Начало конца. Вышел наполненный экшеном трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 27Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 23Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» 4В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис

Далее на КГ

4
Вопросы есть? Сотни! Вышел тизер «Армии воров» — приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 1
Жан-Клод Ван Дамм против русских бандитов в Монголии из отрывке из комедийного боевика «Последний наёмник»
 2
«Декстер: Новая кровь» показал свой трейлер и объявил точную дату выхода
 4
Русалочка и прекрасный принц на закадровых фото диснеевской экранизации
 0
Драма «Бойся ходячих мертвецов»: первый отрывок и дата выхода седьмого сезона
 1
Покойники выходят на охоту в трейлере хоррора «День мертвецов» по киновселенной Джорджа Ромеро
 3
Триллер «Время» режиссёра Шьямалана стал лидером американского кинопроката
 5
Джоди Уиттакер возвращается в тизере 13 сезона «Доктора Кто»
 2
Начало конца. Вышел наполненный экшеном трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов»
 0
Назад в кино: «Найти Форрестера» (Finding Forrester, 2000)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда»
 
Кино Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии
 
Кино Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
Игры Игроки добились выхода патча для NieR: Automata
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
 
6Ноль кадров в секунду – 378: Закидать геями
 
10ЕВА – 434: Редкий фансервис
 
 
30Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru