Поиграем? Адская кукла принимается за старое в трейлере ужастика «Чаки»

Кукла с тесаком разбирается с гомофобами-задирами и прочими гадкими людишками. Кабельный канал Syfy опубликовал полноценный трейлер комедийного хоррора «Чаки» от авторов культового кинофранчайза Дона Манчини и Дэвида Киршнера. Премьера многосерийного сиквела состоится 12 октября.

Школьник Джек Уэббер (Закари Артур) приобретает Чаки на дворовой распродаже. Понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка.

В актёрски состав также входят Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини отвечает за сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») выступает исполнительным продюсером сериала.