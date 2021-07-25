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Джоди Уиттакер возвращается в тизере 13 сезона «Доктора Кто»

Продемонстрированный на виртуальных полях Comic-Con@Home тизер 13 сезона «Доктора Кто» возвращает на экраны знаменитого галлифрейца в исполнении Джоди Уиттакер, а также анонсирует нового персонажа в исполнении Джейкоба Андерсона, сыгравшего Серого Червя в «Игре престолов».

Короткий видеоролик обещает самое масштабное приключение Доктора в юбке, а вот когда оно стартует, точно ещё неизвестно. Единственное, что сообщает тизер, продолжение культового фантастического сериала от шоураннера Криса Чибнелла начнут показывать на телеканале BBC One уже в этом году.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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