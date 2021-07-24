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Первоисточники: bleedingcool.comew.com Прямая ссылка на новость:

Билл Пуллман бьётся над новой тайной в тизере четвёртого сезона «Грешников»

Многосерийная антология «Грешники» с Биллом Пуллманом в главной роли вернётся на экраны этой осенью. Кабельный канал USA Network опубликовал в своих соцсетях тизер четвёртого сезона психологического триллера — новая история начнётся в октябре. Точную дату сообщат чуть позже.

Вышедшего на пенсию Гарри Эмброуза (Пуллман) преследуют травмы прошлого. Главный герой вместе с любимой женщиной Соней (Джессика Хект) перебирается в Ганновер на севере штата Мэн, где его ждёт очередное, полное тайн расследование, которое перевернётся жизнь сонного туристического городка с ног на голову.

А портал Entertainment Weekly опубликовал первые промо-кадры из четвёртого сезона:

Кадры из сериала «Грешники» Кадры из сериала «Грешники»

Дерек Симмондс, как и прежде, исполняет обязанности шоураннера, а также числится исполнительным продюсером проекта совместно с Джессикой Бил, Мишель Пёрпл и Чарли Гоголаком.

Теги
КадрыГалереяГрешники
Комментарии (2)

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