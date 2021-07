Билл Пуллман бьётся над новой тайной в тизере четвёртого сезона «Грешников»

Многосерийная антология «Грешники» с Биллом Пуллманом в главной роли вернётся на экраны этой осенью. Кабельный канал USA Network опубликовал в своих соцсетях тизер четвёртого сезона психологического триллера — новая история начнётся в октябре. Точную дату сообщат чуть позже.

Вышедшего на пенсию Гарри Эмброуза (Пуллман) преследуют травмы прошлого. Главный герой вместе с любимой женщиной Соней (Джессика Хект) перебирается в Ганновер на севере штата Мэн, где его ждёт очередное, полное тайн расследование, которое перевернётся жизнь сонного туристического городка с ног на голову.

A new mystery begins. #TheSinner returns this October on @USA_Network. pic.twitter.com/HHB1urD6d4