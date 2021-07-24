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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Шон Пенн стал причиной остановки съёмок сериала Gaslit. Он требует вакцинации всех присутствующих на площадке

Источник: Imagespace / MediaPunch / MediaPunc

Коронавирус не дремлет, а вместе с ним и Шон Пенн. Актёр сейчас снимается в мини-сериале Gaslit о уотергейтском скандале с Джулией Робертс, однако не намерен подвергать себя какому-либо риску, а потому выдвинул ультиматум: он не вернётся на площадку, пока все члены актёрского состава и съёмочной группы не получат дозу вакцины.

И это при том, что отвечающая за производство студия NBCUniversal и так предприняла серьёзные меры безопасности: в местной клинике организована обязательная вакцинация членов так называемой «Зоны А» (все те, кто находится в непосредственной близости во время съёмок). Очевидно, Пенну этого показалось недостаточно, и он даже предложил бесплатную помощь своей некоммерческой организации.

Как сообщается, сериал сфокусируется на нерассказанных историях и забытых персонажах Уотергейта. Пенн сыграет генерального прокурора Джона Митчелла, самого надёжного советника и лучшего друга Ричарда Никсона, Робертс — его жену, Марту Митчелл, светскую львицу, одной из первых забившую тревогу по поводу причастности президента к скандалу.

Компанию им составят заменивший Арми Хаммера Дэн Стивенс, Бетти Гилпин, Эллисон Толман, Шей Уигэм, Энн Дудек и Дэрби Кэмп.

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