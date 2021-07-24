Стивен Амелл, Александр Людвиг и остальные на персонажных постерах рестлерской драмы «Хилы»

В сети появилась подборка минималистичных персонажных постеров с главными действующими лицами бойцовской драмы «Хилы», центральные партии в которой исполняют Стивен Амелл («Стрела») и Александр Людвиг («Викинги»). Кабельный канал STARZ премьерует сериал 15 августа.

Амелл и Людвиг играют родных братьев из крохотного городка в Джорджии. Родственники-совладельцы семейного рестлинг-промоушена жарко воюют друг с другом на ринге и в жизни.

В сериале также снимаются Элисон Лафф, Крис Бауэр, Аллен Мальдонадо, Джеймс Харрисон, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак и Дэвид Джеймс Эллиотт. Сценарий написал Майк Уолдрон («Локи»); он же числится исполнительным продюсером наряду с шоураннером сериала Майком О’Мэлли («Бесстыдники») и Питером Сегалом («Мой шпион»), снявшим несколько эпизодов.