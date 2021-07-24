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Стивен Амелл, Александр Людвиг и остальные на персонажных постерах рестлерской драмы «Хилы»

В сети появилась подборка минималистичных персонажных постеров с главными действующими лицами бойцовской драмы «Хилы», центральные партии в которой исполняют Стивен Амелл («Стрела») и Александр Людвиг («Викинги»). Кабельный канал STARZ премьерует сериал 15 августа.

Постеры сериала «Хилы» Постеры сериала «Хилы» Постеры сериала «Хилы»

Амелл и Людвиг играют родных братьев из крохотного городка в Джорджии. Родственники-совладельцы семейного рестлинг-промоушена жарко воюют друг с другом на ринге и в жизни.

Постеры сериала «Хилы» Постеры сериала «Хилы» Постеры сериала «Хилы»

В сериале также снимаются Элисон Лафф, Крис Бауэр, Аллен Мальдонадо, Джеймс Харрисон, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак и Дэвид Джеймс Эллиотт. Сценарий написал Майк Уолдрон («Локи»); он же числится исполнительным продюсером наряду с шоураннером сериала Майком О’Мэлли («Бесстыдники») и Питером Сегалом («Мой шпион»), снявшим несколько эпизодов.

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ПостерыХилы
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