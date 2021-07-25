Новые сериалы 26 июля — 1 августа: «Чип и Дейл»

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Disney+

Неугомонные бурундуки из классических короткометражек Disney возвращаются на малые экраны с новыми приключениями, но уже в современном мегаполисе.

Это не те «Чип и Дейл», которых по инерции ждут отечественные зрители, у которых эти имена неразрывно связаны с приключениями команды спасателей. Disney+ решил смахнуть пыль с немых короткометражек для самых маленьких, не более того.