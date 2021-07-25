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Новые сериалы 26 июля — 1 августа: «Чип и Дейл»

Источник: Disney+

Условное сериальное межсезонье случается даже во времена изобилия контента от потоковых сервисов. Единственная премьера — сугубо детская анимационная комедия «Чип и Дейл» от цифровой платформы Disney+. Других сколько-нибудь заметных новых сериалов в ближайшие дни не предвидится. Самое время досматривать те, что уже имеются в наличии.

Понедельник, 26 июля

 
Сезон3
The CW
Розуэлл, Нью-Мексико Roswell, New Mexico

драма, мистика, научная фантастика

В ролях Хизер Хемменс, Джанин Мэйсон, Лили Коулс, Майкл Тревино, Майкл Вламис, Натан Парсонс

Создатель Карина Эдли Маккензи

Современная версия «Города пришельцев», как и оригинал, основана на романе Roswell High Мелинды Метц. Вернувшаяся в родной городок Розуэлл штата Нью-Мексико дочь нелегальных иммигрантов узнаёт шокирующую правду о парне, в которого когда-то была влюблена: ушедший служить в полицию мужчина является пришельцем, тщательно скрывающим свои происхождение и невероятные способности. Снова встретившись, главные герои начинают расследовать тайну происхождения инопланетянина, но непредвиденные события грозят уничтожить вновь зарождающийся роман.

Видео

Среда, 28 июля

 
Премьера+
Disney+
Чип и Дейл Chip ‘n’ Dale: Park Life

мультфильм, семейный, комедия

Создатель Кэтлин Шугрю

Неугомонные бурундуки из классических короткометражек Disney возвращаются на малые экраны с новыми приключениями, но уже в современном мегаполисе.

Это не те «Чип и Дейл», которых по инерции ждут отечественные зрители, у которых эти имена неразрывно связаны с приключениями команды спасателей. Disney+ решил смахнуть пыль с немых короткометражек для самых маленьких, не более того.

Видео

Четверг, 29 июля

 
Конец сезона2
Paramount+
Почему женщины убивают Why Women Kill

драма, комедия

В ролях Ник Фрост, Эллисон Толман, Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Александра Даддарио, Рейд Скотт

Создатель Марк Черри

Второй сезон убийственной антологии завершится десятой серией. Потоковый сервис Paramount+ пока не сообщал, будет ли продлевать сериал на третий сезон.

Видео

Воскресенье, 1 августа

 
Конец сезона3
Showtime
Чёрный понедельник Black Monday

комедия, драма

В ролях Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт

Создатель Дэвид Каспе, Джордан Кэхэн

Третий сезон сериала завершится десятым эпизодом One! Кабельный канал Showtime не делал никаких объявлений о будущей судьбе проекта.

Видео

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