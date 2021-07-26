«Декстер: Новая кровь» показал свой трейлер и объявил точную дату выхода

Во время онлайн-конвента Comic-Con@Home изголодавшиеся по новостям поклонники сериала «Декстер», многим из которых финал сделал больно, получили свою бочку мёда. Во время информационной панели зрители узнали обновлённое название девятого сезона, его точную дату выхода, а также насладились полноценным трейлером.

Альтернативная концовка получила подзаголовок «Новая кровь». Датой премьеры канал Showtime назначил 7 ноября. А вот и трейлер, сообщающий, что мистер Морган (Майкл С. Холл) продолжает бороться со своими охочими до крови демонами:

За финальную телеглаву отвечает шоураннер первых сезонов Клайд Филлипс. В продолжении также снимаются Клэнси Браун, Джейми Чанг, Джулия Джонс, Джон Литгоу и Дженнифер Карпентер.