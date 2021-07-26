Драма «Бойся ходячих мертвецов»: первый отрывок и дата выхода седьмого сезона

Виртуальный конвент Comic-Con@Home оккупировали зомби. Вслед за соратниками по жанру своей информацией со зрителями поделился многосерийный триллер «Бойся ходячих мертвецов». Приквел известно-какого-сериала выкатил первый отрывок из седьмого сезона. Продолжение истории стартует на кабельном канале AMC 17 октября.

В седьмом сезоне проекта от шоураннеров Эндрю Чамблисса и Йена Б. Голдберга героям предстоит иметь дело с последствиями атомного взрыва в Техасе. Ко всему прочему обитатели бункера Морган (Ленни Джеймс) и Грэйс (Карен Дэвид) как могут присматривают за осиротевшей малышкой Морган.