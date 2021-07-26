 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар Новые «Зловещие мертвецы» добавят мифологии в сюжет с помощью Некрономикона Сценарист «Бэтмена против Супермена» рассказал, что не так с DC, и почему Marvel рулит
СЕРИАЛЫ
151
 
Прямая ссылка на новость:

Драма «Бойся ходячих мертвецов»: первый отрывок и дата выхода седьмого сезона

Виртуальный конвент Comic-Con@Home оккупировали зомби. Вслед за соратниками по жанру своей информацией со зрителями поделился многосерийный триллер «Бойся ходячих мертвецов». Приквел известно-какого-сериала выкатил первый отрывок из седьмого сезона. Продолжение истории стартует на кабельном канале AMC 17 октября.

В седьмом сезоне проекта от шоураннеров Эндрю Чамблисса и Йена Б. Голдберга героям предстоит иметь дело с последствиями атомного взрыва в Техасе. Ко всему прочему обитатели бункера Морган (Ленни Джеймс) и Грэйс (Карен Дэвид) как могут присматривают за осиротевшей малышкой Морган.

Теги
ВидеоБойся ходячих мертвецов
Комментарии

Ещё на эту тему

1Начало конца. Вышел наполненный экшеном трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов» 5Ниган, Мэгги, Кэрол и другие на промо-кадрах финального сезона «Ходячих мертвецов» 3«Интервью с вампиром» доверили снимать режиссёру «Игры престолов» и второго «Тора»

Тоже интересно

26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 17Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 45Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» 20Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам 1Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию

Далее на КГ

1
Покойники выходят на охоту в трейлере хоррора «День мертвецов» по киновселенной Джорджа Ромеро
 0
Триллер «Время» режиссёра Шьямалана стал лидером американского кинопроката
 5
Джоди Уиттакер возвращается в тизере 13 сезона «Доктора Кто»
 1
Начало конца. Вышел наполненный экшеном трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов»
 0
Назад в кино: «Найти Форрестера» (Finding Forrester, 2000)
 0
Сильвестр «Король Акул» Сталлоне и Джон «Миротворец» Сина за кулисами промо-тура «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 1
Новые сериалы 26 июля — 1 августа: «Чип и Дейл»
 3
Эмили Блант бросит вызов Индиане Джонсу в «Круизе по джунглям»
 3
«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна светит новыми мощными кадрами в музыкальном видео Rain
 0
Новые фильмы 26 июля — 1 августа 2021 года: «Круиз по джунглям», «Красотка на взводе» и другие новинки кино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова»
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation
 
Кино В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк
 
Игры Игроки добились выхода патча для NieR: Automata
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
 
6Ноль кадров в секунду – 378: Закидать геями
 
10ЕВА – 434: Редкий фансервис
 
 
30Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru