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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Покойники выходят на охоту в трейлере хоррора «День мертвецов» по киновселенной Джорджа Ромеро

Ода Джорджу Ромеро. Кабельный канал Syfy выкатил первый трейлер многосерийного ужастика «День мертвецов», вдохновлённого культовой киносерией мэтра. Хоррор о нашествии кровожадных оживших покойников стартует на малых экранах в октябре, пока без точной даты.

В многосерийной версии одноимённой картины 1985 года речь пойдёт о шестерых незнакомцах, пытающихся выжить в первые сутки после начала зомби-апокалипсиса. Отчаянных выживанцев играют Кинан Трэйси, Дэниел Доэни, Натали Малайка, Кристи Динсмор и Морган Холмстром.

Сценарий написали Джед Элинофф и Скотт Томас, они же выступают шоураннерами сериала. Первые четыре эпизода снял режиссёр ужастиков Стивен Костански. Производством заведуют Cartel Entertainment («Калейдоскоп ужасов») и HiTide Studios.

Теги
ВидеоДень мертвецовТрейлер
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