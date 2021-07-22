Николь Кидман и её подопытные кролики в трейлере драмы «Девять незнакомцев»

Загадочная Маша обещает всех подлечить. В сети появился полноценный трейлер мини-сериала «Девять незнакомцев» с Николь Кидман, Самарой Уивинг, Бобби Каннавале, Майклом Шеноном, Мелиссой Маккарти и Люком Эвансом в основном актёрском составе. Исследование психологических глубин и релакс (но это неточно) стартует 18 августа на потоковом сервисе Hulu.

Адаптация одноимённого романа Лианы Мориарти поведает о незнакомцах, собравшихся в уединённом австралийском курорт-отеле в надежде на избавление от своих многочисленных проблем. Русская эмигрантка Маша (Кидман) обещает своим клиентам полную трансформацию благодаря революционной технологии, которая, если верить трейлеру, и впрямь работает, но наверняка возымеет какой-нибудь побочный эффект.

Сценарий психологической драмы подготовили Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»).