Второй сезон «царской» сатиры «Великая» полностью отсняли

Многосерийная антиисторическая сатира «Великая» покончила со съёмками своего второго сезона. Об этом на днях уведомила подписчиков своего инстаграма исполнительница главной роли Эль Фаннинг, опубликовав фото со своим экранным супругом Николасом Холтом и пообещав сумасшедший второй сезон. О дате возвращения сериала на экраны пока ничего не сообщается.

Абсурдистская комедия от стримингового сервиса Hulu рассказывает о молодости российской императрицы Екатерины II (Фаннинг), её стремлении стать достойной правительницей своей новой родины и крайне непростой супружеской жизни с бестолковым императором Петром III (Холт).

В сериале также задействованы Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и Джиллиан Андерсон. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала числится Тони Макнамара («Фаворитка»).