Команда «Орвилла» в почти полном составе на закадровом фото третьего сезона

Продлённый в позапрошлом году, но давно пропавший с радаров сериал «Орвилл» жив и здоров — третий сезон снимают прямо сейчас (съёмки стартовали в прошлом декабре), о чём свидетельствует появившееся в соцсетях фото основного актёрского состава во главе с капитаном сериала Сетом Макфарлейном.

Позапрошлым летом сериал ушёл с телеканала FOX на потоковый сервис Hulu, и третий сезон обещали показать в конце прошло года, но, сами понимаете, локдаун заставил изменить рабочий график и отодвинуть премьеру продолжения на неопределённый срок. Вероятно, раньше следующего года, новых серий ждать не стоит.

События космической одиссеи разворачиваются в далёком будущем. Пёстрая, не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» путешествует по разным уголкам вселенной, а экипаж судна умудряется частенько попадать в опасные переделки.

В фантастической драмеди также снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли, Джессика Зор и другие. Макфарлейн числится создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Производство курируют 20th Century Fox Television и Fuzzy Door Productions.