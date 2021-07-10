Очередная доза милоты в ролике о создании комедии «Тед Лассо»

Стриминговый сервис Apple TV+ решил снабдить зрителей никогда не лишней дозой чистого добра и опубликовал ролик о создании сериала «Тед Лассо», где актёры и создатели рассказывают о взаимодействии со зрителями и о магии человечности. Второй сезон стартует через две недели — 23 июля.

Многосерийная футбольная комедия стала без преувеличения феноменом прошлого года, подарив страдающим и звереющим от локдауна зрителям мощный заряд радости и оптимизма. В духоподъёмной истории об американском тренере английской футбольной команды снимаются Джейсон Судейкис, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт, Фил Данстер и Бретт Голдстин.