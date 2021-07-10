Капитан Пегги Картер, спаситель Киллмонгер и прочие прелести мультивселенной в трейлере мультсериала «Что если?»

Всё смешалось во вселенском доме Marvel. Стриминговый сервис Disney+ и Marvel Studios презентовали свежий трейлер и официальный постер анимационной антологии «Что если?», стартующей 11 августа.

В основе сериала — одноимённая серия комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной удивительной истории из альтернативной реальности Marvel. За бесчисленным количеством сюжетов наблюдает (но не вмешивается) инопланетный Наблюдатель (Джеффри Райт).

Постер: