Marvel отказалась от сценаристов, не оценивших идею ситкома в «ВандаВижн»

Смелая, оригинальная идея превратить первый сериал MCU «ВандаВижн» в один большой оммаж ситкомам, как известно, принадлежит главе Marvel Studios. И эта идея так вдохновила Кевина Файги, что он не отступил от задумки ни на шаг, и проходившие собеседование в проект сценаристы ощутили это на себе. Не оценившие идею превратить сериал в подобие ситуационной комедии просто не прошли отбор.

Об этом Файги рассказал во время беседы с Producers Guild of America.

Если честно, мы пообщались с множеством авторов, у которых идея ситкома попросту не нашла понимания. Загореться подобной задумкой — это одно. А вот найти людей которые разделят с тобой страсть к этой идее и претворят её в реальность — нечто совершенно другое.

Поэтому труднее всего оказалось найти тех самых единомышленников.

Жак Шеффер (шоураннер сериала) в то время работала над «Чёрной вдовой». Мы вели переговоры с другими авторами, и после трёх или четырёх таких встреч многие из них говорили: «Знаете, мы очень любим этих персонажей. Но ситком? Он и впрямь так важен? Что если убрать этот элемент?» Кевин Файги, автор идеи

После таких переговоров не оценившим оригинальный подход Файги ничего в проекте не светило. В итоге Шеффер прослышала о задумке и пришла в восторг от того, насколько она рискованна и близка к провалу. По мнению Кевина Файги, именно этот фактор отличает лучшие идеи. Так Жак Шеффер получила в нагрузку к фильму сериал, который Marvel Studios расценивает как успешный эксперимент, раздвинувший границы жанра.