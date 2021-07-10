Эдриан Броуди и кошмары фамильного особняка в трейлере готического хоррора «Чепелуэйт» Стивена Кинга

Потусторонне зло выбирается наружу. Кабельный канал Epix опубликовал полноценный трейлер мистического хоррора «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди и Эмили Хэмпшир («12 обезьян»). Многосерийная экранизация рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» стартует 22 августа.

События разворачиваются в 1850-е. Овдовевший Чарльз Бун (Броуди) перевозит своих детей в дом предков в сонной деревеньке Причер Корнерс штата Мэн. Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого его нечистого на руку семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов из поколения в поколение. Собирая материал для книги, в поместье Бунов устраивается гувернанткой писательница Ребекка Морган, которая раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

И постер:

Шоураннерами мини-сериала выступают Джейсон и Питер Филарди, а в команду исполнительных продюсеров входит Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).