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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Эдриан Броуди и кошмары фамильного особняка в трейлере готического хоррора «Чепелуэйт» Стивена Кинга

Потусторонне зло выбирается наружу. Кабельный канал Epix опубликовал полноценный трейлер мистического хоррора «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди и Эмили Хэмпшир («12 обезьян»). Многосерийная экранизация рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» стартует 22 августа.

События разворачиваются в 1850-е. Овдовевший Чарльз Бун (Броуди) перевозит своих детей в дом предков в сонной деревеньке Причер Корнерс штата Мэн. Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого его нечистого на руку семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов из поколения в поколение. Собирая материал для книги, в поместье Бунов устраивается гувернанткой писательница Ребекка Морган, которая раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

И постер:

Постеры сериала «Чепелуэйт»

Шоураннерами мини-сериала выступают Джейсон и Питер Филарди, а в команду исполнительных продюсеров входит Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).

Теги
ПостерыВидеоЧепелуэйтТрейлер
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0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
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